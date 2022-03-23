Українські військові захопили одну із найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби окупантів

Частину російського комплексу було виявлено на Київщині в районі населеного пункту Макарів

Українські війська захопили цікавий ворожий «контейнер», який насправді представляє значні втрати для Росії та важливі переваги для нашої розвідки. Трофеєм виявився контейнерний командний пункт, який є частиною російської мобільної системи радіоелектронної боротьби «Красуха-4», яка в першу чергу призначена для виявлення та глушіння бортових радарів ударної, розвідувальної та безпілотної авіації. Зазначається, що частину російського комплексу було виявлено на Київщині у вівторок, 22 березня, в районі населеного пункту Макарів.

На основі знімка, який з’явився в мережі, користувач Twitter @UAWeapons одним із перших визначив, що це, швидше за все, компонент системи «Красуха-4», яка також відома за номенклатурою 1RL257.

Контейнерний командний пункт комплексу «Красуха-4» скоріш за все упав з тягача, який його перевозив, і перекинувся на бік. Немає жодних вказівок на те, що могло статися з вантажівкою, яка його перевозила. На фотографії контейнера видно, що він лежить на боці з гілками сосни зверху. Є пошкодження модуля командного пункту, зокрема, уздовж частини нижнього краю рами, а дверцята доступу відсутні. З огляду на це, він, видається, у відносно гарному стані, принаймні зовні.

Нагадаємо, що перед завершенням першого місяця війни Кремль врешті визнав, що окупанти не досягли цілей в Україні. Втім, російська влада тут же відбрехалася, що все йде саме за тим планом, який і підготували перед початком «військової спецоперації».