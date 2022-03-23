  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українські військові захопили одну із найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби окупантів

    Українські військові захопили одну із найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби окупантів
    фото: Ukraine Weapons Tracker

    Частину російського комплексу було виявлено на Київщині в районі населеного пункту Макарів

    Українські війська захопили цікавий ворожий «контейнер», який насправді представляє значні втрати для Росії та важливі переваги для нашої розвідки. Трофеєм виявився контейнерний командний пункт, який є частиною російської мобільної системи радіоелектронної боротьби «Красуха-4», яка в першу чергу призначена для виявлення та глушіння бортових радарів ударної, розвідувальної та безпілотної авіації. Зазначається, що частину російського комплексу було виявлено на Київщині у вівторок, 22 березня, в районі населеного пункту Макарів.

    На основі знімка, який з’явився в мережі, користувач Twitter @UAWeapons одним із перших визначив, що це, швидше за все, компонент системи «Красуха-4», яка також відома за номенклатурою 1RL257.

    Комплектація комплексу "Красуха-4"

    Контейнерний командний пункт комплексу «Красуха-4» скоріш за все упав з тягача, який його перевозив, і перекинувся на бік. Немає жодних вказівок на те, що могло статися з вантажівкою, яка його перевозила. На фотографії контейнера видно, що він лежить на боці з гілками сосни зверху. Є пошкодження модуля командного пункту, зокрема, уздовж частини нижнього краю рами, а дверцята доступу відсутні. З огляду на це, він, видається, у відносно гарному стані, принаймні зовні.

    Нагадаємо, що перед завершенням першого місяця війни Кремль врешті визнав, що окупанти не досягли цілей в Україні. Втім, російська влада тут же відбрехалася, що все йде саме за тим планом, який і підготували перед початком «військової спецоперації».

    Читайте також: Україна перемагає: чому Захід не здатен це визнати?
    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські військові захопили одну із найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби окупантів