Після восьми розгромів окупанти вирішили більше не пхатися в Чорнобаївку
Рашисти вивели свою авіацію з аеродрому
Російські військові вивели свою авіацію з аеродрому в Чорнобаївці поблизу Херсона. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на свіжі супутникові знімки.
Зазначається, що Збройні сили України вісім разів завдавали ударів по аеродрому в Чорнобаївці, знищивши значну кількість російських вертольотів.
За словами експертів, виведення авіації є промовистою ознакою того, що росіяни зазнають труднощів у спробах встановити контроль над регіоном, зазначає NYT.
Нагадаємо, 22 березня Збройні сили України увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.