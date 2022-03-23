Після восьми розгромів окупанти вирішили більше не пхатися в Чорнобаївку

22 березня українські військові увосьме вдарили по авіації рашистів у Чорнобаївці

Рашисти вивели свою авіацію з аеродрому

Російські військові вивели свою авіацію з аеродрому в Чорнобаївці поблизу Херсона. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на свіжі супутникові знімки.

Зазначається, що Збройні сили України вісім разів завдавали ударів по аеродрому в Чорнобаївці, знищивши значну кількість російських вертольотів.

За словами експертів, виведення авіації є промовистою ознакою того, що росіяни зазнають труднощів у спробах встановити контроль над регіоном, зазначає NYT.

Нагадаємо, 22 березня Збройні сили України увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

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