  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Після восьми розгромів окупанти вирішили більше не пхатися в Чорнобаївку

    22 березня українські військові увосьме вдарили по авіації рашистів у Чорнобаївці - Після восьми розгромів окупанти вирішили більше не пхатися в Чорнобаївку
    22 березня українські військові увосьме вдарили по авіації рашистів у Чорнобаївці

    Рашисти вивели свою авіацію з аеродрому

    Російські військові вивели свою авіацію з аеродрому в Чорнобаївці поблизу Херсона. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на свіжі супутникові знімки.

    Зазначається, що Збройні сили України вісім разів завдавали ударів по аеродрому в Чорнобаївці, знищивши значну кількість російських вертольотів.

    За словами експертів, виведення авіації є промовистою ознакою того, що росіяни зазнають труднощів у спробах встановити контроль над регіоном, зазначає NYT.

    Нагадаємо, 22 березня Збройні сили України увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

    Чорнобаївка стала приводом для мемів і жартів

    Чорнобаївка стала приводом для мемів і жартів

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Після восьми розгромів окупанти вирішили більше не пхатися в Чорнобаївку