У річці в Києві знайдено тіло військовослужбовця (фото, відео)

Пошуки зниклого військовослужбовця тривали понад десять днів

Столичні поліцейські встановлюють обставини смерті військовослужбовця, тіло якого знайшли у річці Либідь.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До столичної поліції звернулась мешканка Вінницької області із заявою про зникнення сина. За словами жінки, на початку січня він раптом перестав виходити на зв'язок. Поліцейські одразу зареєстрували звернення та розпочали пошуки зниклого.

До цілодобового пошуку зниклого, який тривав понад десять днів, було залучено оперативних працівників, дільничних офіцерів поліції, кінологів зі службовими собаками, військовослужбовців Національної гвардії, водолазів Державної служби з надзвичайних ситуацій та рятувальників.

Як розповів начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту Андрій Жувак, завдяки записам камер відео спостереження правоохоронці встановили місце, де чоловік проводжав на потяг своїх друзів по службі, а після цього він зник.

«Ми провели спецоперацію з розшуку чоловіка, опитали десятки свідків. Цілодобово наряди поліції відпрацьовували можливі маршрути руху зниклого та встановили, що військовослужбовець перебував біля річки Либідь. Не дивлячись на низьку температуру, водолази занурювались у водойму, а кінологи зі службовими собаками ретельно обстежували прилеглі території. У результаті ми знайшли у воді труп 25-річного вінничанина. За даним фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – повідомив Жувак.

Поліцейські продовжують встановлювати обставини події. Досудове розслідування триває.