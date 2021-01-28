Бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 27 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно–тактичного угруповання «Схід», неподалік Павлополя, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120–го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Богданівка, ворог застосував проти наших воїнів станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Також, було зафіксовано кілька пострілів зі снайперської зброї.

В передмісті Мар’їнки та Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї – ще й з підствольного гранатомета.

В районі відповідальності оперативно–тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько–окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 28 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 27 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 78 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4661 транспортний засіб та 4556 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялась одна особа.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду–виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 902 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 819 осіб.