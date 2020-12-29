Окупанти на Донбасі сім разів обстрілювали українські позиції з усіх видів зброї

На численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь

Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 29 грудня, сім разів обстрілювали українські позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з різних видів зброї, в тому числі з мінометів 120 та 82 калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«У районі Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського та Авдіївки – підствольні гранатомети», ─ йдеться у повідомленні.

У пресцентрі наголосили, що на численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», ─ інформують в ООС.

Також у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомлялося, Об'єднані сили ЗСУ проведуть наступного року понад 50 навчань у 2021 році.