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    Окупанти на Донбасі сім разів обстрілювали українські позиції з усіх видів зброї

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    Бойовики обстрілювали українських бійців поблизу населених пунктів Водяне і Талалаївка - Окупанти на Донбасі сім разів обстрілювали українські позиції з усіх видів зброї
    Бойовики обстрілювали українських бійців поблизу населених пунктів Водяне і Талалаївка

    На численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь

    Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 29 грудня, сім разів обстрілювали українські позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

    Зазначається, що поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з різних видів зброї, в тому числі з мінометів 120 та 82 калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    «У районі Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського та Авдіївки – підствольні гранатомети», ─ йдеться у повідомленні.

    У пресцентрі наголосили, що на численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

    «У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», ─ інформують в ООС.

    Також у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

    Як повідомлялося, Об'єднані сили ЗСУ проведуть наступного року понад 50 навчань у 2021 році.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ДСНС обстріл військові Facebook
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