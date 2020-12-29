В ОРДЛО бойовики ув'язнили ідеолога «ДНР» за шпигунство на користь України

Манекін у 2014 році приїхав на Донбас із Росії, щоби займатися організацією «референдуму ДНР»

В ОРДЛО одного з найактивніших учасників так званої «російської весни» в Донецьку, громадянина РФ Романа Манекіна оголосили українським шпигуном і посадили в підвал соратники по боротьбі «за рускій мір». Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в мережі Facebook.

Манекін ще в 2014 році приїхав на Донбас із Росії, щоби займатися організацією «референдуму ДНР».

«З ентузіазмом своїми руками будував «народну республіку». Й ось побудував… На підвал його садять уже втретє. Перші два рази проводили «виховні бесіди» – ламали ногу, ребра, але потім відпускали. Тепер же, судячи з усього, посадили з кінцями. За важке звинувачення в шпигунстві на користь України», – розповів Казанський.

За словами журналіста, Манекін був незадоволений свавіллям, яке відбувається в Донецьку, він критикував дії угруповання Пушиліна.

«Мовляв, не за те вставав Донбас навесні 2014 року, щоби шахрай зі МММ зрештою все віджав. Звичайно ж, це не могло тривати нескінченно. Переконавшись, що «виховні бесіди» не допомагають, Манекіна закрили остаточно. І тепер він вчергове зможе оцінити красу ГУЛАГу, який сам же й допомагав побудувати для жителів Донбасу. Хотів русього міра? Так ось же він! Насолоджуйся!», – підкреслив Казанський.

За словами блогера, ця історія наочно показує, що заклики до діалогу із «суспільством в ОРДЛО» й інші «консультативні ради» не мають сенсу. В ОРДЛО немає ніякої думки, крім того, що дозволено Росією і її намісниками. Немає ніяких громадських діячів і громадянського суспільства. Усі, хто проти «генеральної лінії», або вмирають, або відправляються на підвал. Навіть своїх вони не шкодують.

Нагадаємо, набув чинності Закон про продовження особливого статусу Донбасу. Статус продовжили до 31 грудня 2021 року. Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки «після ... виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».