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    Об'єднані сили ЗСУ проведуть понад 50 навчань у 2021 році ─ Наєв

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    <span>Збройні сили України у наступному 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях</span> - Об'єднані сили ЗСУ проведуть понад 50 навчань у 2021 році ─ Наєв
    Збройні сили України у наступному 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях

    Загальна кількість навчань ЗСУ дещо відрізняється, – зазначив Наєв

    Командування об'єднаних сил ЗСУ завершило планування підготовки на 2021 навчальний рік. Про це Укрінформу повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

    За словами командувача, загалом в наступному році відбудеться понад 50 військових навчань.

    «З приводу навчань наступного року... Командування об'єднаних сил ЗСУ завершило планування підготовки на 2021 навчальний рік і в наших планах передбачено комплекс заходів підготовки, вінцем яких буде стратегічне командно-штабне навчання на початку осені наступного року, в якому візьмуть участь визначені військові частини оборони військового управління Збройних сил України, а також інших військових формувань правоохоронних органів. Тобто будуть залучені всі, хто входить до сектору безпеки оборони», ─ повідомив Наєв.

    Він зазначив, що загальна кількість навчань ЗСУ дещо відрізняється, однак безпосередньо Об'єднані сили Збройних сил України проведуть понад 50 навчань у 2021 році.

    Як повідомлялося, 22-25 вересня в Україні відбулось стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в якому взяли близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

    Також наступного року Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі.

    Збройні сили України у наступному 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях.

    Теги: ЗСУ НАТО військові навчання військові Сергій Наєв озброєння
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