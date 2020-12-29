Об'єднані сили ЗСУ проведуть понад 50 навчань у 2021 році ─ Наєв

Збройні сили України у наступному 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях

Збройні сили України у наступному 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях

Загальна кількість навчань ЗСУ дещо відрізняється, – зазначив Наєв

Командування об'єднаних сил ЗСУ завершило планування підготовки на 2021 навчальний рік. Про це Укрінформу повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, загалом в наступному році відбудеться понад 50 військових навчань.

«З приводу навчань наступного року... Командування об'єднаних сил ЗСУ завершило планування підготовки на 2021 навчальний рік і в наших планах передбачено комплекс заходів підготовки, вінцем яких буде стратегічне командно-штабне навчання на початку осені наступного року, в якому візьмуть участь визначені військові частини оборони військового управління Збройних сил України, а також інших військових формувань правоохоронних органів. Тобто будуть залучені всі, хто входить до сектору безпеки оборони», ─ повідомив Наєв.

Він зазначив, що загальна кількість навчань ЗСУ дещо відрізняється, однак безпосередньо Об'єднані сили Збройних сил України проведуть понад 50 навчань у 2021 році.

Як повідомлялося, 22-25 вересня в Україні відбулось стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в якому взяли близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Також наступного року Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі.

Збройні сили України у наступному 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях.