Окупанти на Донбасі заборонили «бюджетникам» користуватися Vodafone та Київстар

Окупанти лякають людей тим, що «Vodafone Україна» нібито всіх прослуховує

Російські найманці на тимчасово окупованій території Донбасу заборонили приносити в приміщення і на територію так званих державних органів мобільні телефони з сім-картами українських мобільних операторів, зокрема Vodafone, Київстар та Інтертелеком. [READ_MORE] Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела в Луганську.



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11 січня території під окупаційною адміністрацією Росії залишились без мобільного зв'язку

Окупанти лякають людей тим, що «Vodafone Україна» нібито всіх прослуховує

Російські найманці на тимчасово окупованій території Донбасу заборонили приносити в приміщення і на територію так званих державних органів мобільні телефони з сім-картами українських мобільних операторів, зокрема Vodafone, Київстар та Інтертелеком.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела в Луганську.

Зазначається, що в Луганську «бюджетників» попередили про заборону.

За інформацією джерел видання, тепер окупанти лякають тим, що «Vodafone Україна» нібито всіх прослуховує.

Інше джерело додає, що всіх співробітників «держустанов» перевели на місцевий мобільний оператор «Фенікс».

«При цьому вони обклали їх даниною - збір 5% від місячної зарплати на підтримку і розвиток «Фенікса», - цитує видання джерело.

Джерело в Донецьку повідомило, що це було зроблено спеціально, оскільки раніше їм заборонили виїжджати з тимчасово окупованої території Донецької області.

«Щоб відрізати зовсім, дзвонити не можна, виїжджати – теж», - додає джерело видання.

Раніше у Vodafone навали умови, за якими поїдуть ремонтувати зв'язок на окупований Донбас.

Як відомо, мобільний оператор «Vodafone-Україна» 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії «Vodafone-Україна» заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання «Vodafone-Україна» на непідконтрольній Україні території - у неробочому стані.