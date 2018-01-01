У Vodafone навали умови, за якими поїдуть ремонтувати зв'язок на окупований Донбас

Питання про ситуацію зі зв’язком в Донецькій області винесено на переговори контактної групи в Мінську

Компанія «Vodafone-Україна» не може перевірити чи відремонтувати своє обладнання без гарантій безпеки на окупованій території Донецької області. [READ_MORE] Про це заявила начальник відділу зв’язків з громадськістю компанії «Vodafone-Україна»Вікторія Рубан, повідомляє «Радіо Свобода».



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Питання про ситуацію зі зв’язком в Донецькій області винесено на переговори контактної групи в Мінську

Компанія «Vodafone-Україна» не може перевірити чи відремонтувати своє обладнання без гарантій безпеки на окупованій території Донецької області.

Про це заявила начальник відділу зв’язків з громадськістю компанії «Vodafone-Україна»Вікторія Рубан, повідомляє «Радіо Свобода».

«Неможливо таке. Ми працюємо відповідно до українського законодавства. Ми працюємо за українськими ліцензіями, виданими нам Україною. Чинне законодавство нам забороняє працювати або вести будь-яку господарську або комерційну діяльність на непідконтрольній території», – заявила Вікторія Рубан.

Вона наголосила, що в разі отримання офіційного дозволу на в’їзд на окуповану територію, компанія нікого туди не надсилатиме без гарантій безпеки.

«На свій страх і ризик, ми, звичайно, робити цього не будемо. Тому що ніхто не візьме на себе відповідальність ризикувати життями людей... Якщо ніхто не може гарантувати їхню безпеку, то, звичайно, ніхто туди наших фахівців не відправить», - наголосила Рубан.

Вона також зазначила, що питання про ситуацію зі зв’язком в Донецькій області винесено на переговори контактної групи в Мінську.

Як відомо, мобільний оператор «Vodafone-Україна» 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії «Vodafone-Україна» заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання «Vodafone-Україна» на непідконтрольній Україні території - у неробочому стані.