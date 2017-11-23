Росія відправила на Донбас черговий «гумконвой»

Автомобілі окупантів везуть 400 тонн вантажів

Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою. Про це повідомляється на сайті МНС Росії. Зазначається, що автомобілі везуть 400 тонн вантажів, серед яких «здебільшого дитячі продуктові набори». Колона проїде в два пункти призначення у Луганській та Донецькій областях України через пункти пропуску



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Так званий гуманітарний конвой РФ

Автомобілі окупантів везуть 400 тонн вантажів

Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.

Про це повідомляється на сайті МНС Росії.

Зазначається, що автомобілі везуть 400 тонн вантажів, серед яких «здебільшого дитячі продуктові набори».

Колона проїде в два пункти призначення у Луганській та Донецькій областях України через пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган».

Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.

Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.

Раніше Україна вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.