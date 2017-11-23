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    Росія відправила на Донбас черговий «гумконвой»

    Автомобілі окупантів везуть 400 тонн вантажів
    Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою. Про це повідомляється на сайті МНС Росії. Зазначається, що автомобілі везуть 400 тонн вантажів, серед яких «здебільшого дитячі продуктові набори». Колона проїде в два пункти призначення у Луганській та Донецькій областях України через пункти пропуску
    • Сьогодні, 07:45
    • Розсилка
    Так званий гуманітарний конвой РФ
    Так званий гуманітарний конвой РФ

    Автомобілі окупантів везуть 400 тонн вантажів

    Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.

    Про це повідомляється на сайті МНС Росії.

    Зазначається, що автомобілі везуть 400 тонн вантажів, серед яких «здебільшого дитячі продуктові набори».

    Колона проїде в два пункти призначення у Луганській та Донецькій областях України через пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган».

    Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.

    Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.

    Раніше Україна вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.

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