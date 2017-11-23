Росія відправила на Донбас черговий «гумконвой»
- Сьогодні, 07:45
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Розсилка
Так званий гуманітарний конвой РФ
Автомобілі окупантів везуть 400 тонн вантажів
Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.
Про це повідомляється на сайті МНС Росії.
Зазначається, що автомобілі везуть 400 тонн вантажів, серед яких «здебільшого дитячі продуктові набори».
Колона проїде в два пункти призначення у Луганській та Донецькій областях України через пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган».
Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.
Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.
Раніше Україна вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.