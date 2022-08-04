Окупанти наступають на Донеччині: Генштаб назвав «гарячі» точки

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 4 серпня

Триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 4 серпня.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

У частинах сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі відзначено проведення перевірки бойової готовності.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка. Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного.

Противник вів наступальний бій у напрямку Яремівка – Долина, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із артилерії та танків біля Залізничного, Варварівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського і Темирівки. Ворог завдав авіаудару неподалік Новополя. Тривають бойові дії в напрямку Олександрівка – Мар’їнка.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Наші перемоги

Українська винищувальна авіація продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам у визначених операційних районах.

Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад, на територію РФ, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я.