Головна Новини
search button user button menu button

Окупанти наступають на Донеччині: Генштаб назвав «гарячі» точки

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:13 glavcom.ua
Окупанти наступають на Донеччині: Генштаб назвав «гарячі» точки
Українські військові відбивають ворожі штурми
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 4 серпня

Триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 4 серпня.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

У частинах сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі відзначено проведення перевірки бойової готовності.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка. Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного.

Противник вів наступальний бій у напрямку Яремівка – Долина, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із артилерії та танків біля Залізничного, Варварівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського і Темирівки. Ворог завдав авіаудару неподалік Новополя. Тривають бойові дії в напрямку Олександрівка – Мар’їнка.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Наші перемоги

Українська винищувальна авіація продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам у визначених операційних районах.

Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад, на територію РФ, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я.

 

Теги: війна росія окупанти ЗСУ Генштаб агресія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запорізька АЕС з березня під контролем російських окупантів
Аналітики ISW роз’яснили, для чого окупанти використовують Запорізьку АЕС
Сьогодні, 06:54
Окупанти майже щоночі обстрілюють Харків
Нічний обстріл Харкова: куди влучили окупанти
Сьогодні, 06:30
Підозрювані передавали інформацію ворогові через мобільні додатки
Збирали дані про ЗСУ: прокуратура оголосила підозру двом жителям Слов'янська
Вчора, 18:10

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Герої таки вмирають. Перед українцями стоїть вибір, про який ніхто не говорить
50K
ЗСУ показали, як Himars знищує ворога (відео)
38K
В Україні оголошено штормове попередження: які області вкриє негода 
22K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
22K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
15K
«Азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео)  

Новини

Білорусь розпочала перевірку боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 08:29
Рашисти били по Нікополю з «Ураганів»: понівечені будинки та лінії електропередач (фото) 
Сьогодні, 08:16
Окупанти наступають на Донеччині: Генштаб назвав «гарячі» точки
Сьогодні, 07:13
Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Вчора, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Вчора, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Вчора, 14:02

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту