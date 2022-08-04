Аналітики ISW роз’яснили, для чого окупанти використовують Запорізьку АЕС

Окупанти обстріляли Енергодар ракетами з сусідніх сіл, щоб звинуватити в цьому українські сили та створенні небезпеки для АЕС

Російські війська, ймовірно, використовують Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, з метою знизити бажання Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська, розташовані навколо АЕС, атакували українські позиції в Нікополі та інших містах протягом останніх тижнів, навмисно поставивши Україну в скрутне становище — або Україна відповість вогнем, ризикуючи міжнародним осудом і ядерним інцидентом (на що українські сили навряд чи підуть), або українські сили дозволяють російським силам продовжувати обстріл українських позицій з ефективної «безпечної зони», – зазначає ISW.

Український мер Енергодара Дмитро Орлов 3 серпня повідомив, що російські війська обстріляли місто ракетами з сусідніх сіл, щоб неправдиво звинуватити українські сили в обстрілі та створенні небезпеки для АЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 3 серпня заявив, що українська Запорізька АЕС, яка зараз окупована російськими військами, «повністю вийшла з-під контролю» і що «всі принципи ядерної безпеки були порушені».

Зі свого боку російська влада заявляє, що Україна безвідповідально використовує зброю, надану Заходом, і ризикує ядерною катастрофою, щоб переконати Захід та інші країни-союзники надавати додаткову військову підтримку контрнаступу України на півдні, що насувається.

Ключові висновки ISW:

Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, намагаючись таким чином знизити бажання західних держав надавати військову підтримку українському контрнаступу.

Російські війська, ймовірно, підпалили тюремний комплекс, де утримували українських військовополонених в окупованій Донецькій області, але звинуватили Україну в нібито високоточному ударі з використанням західного військового обладнання, що, ймовірно, посилить нерішучість США щодо продовження надання Україні Himars.

Москва, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб отримати безпілотники для використання в Україні.

Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Слов’янська та продовжили наступ на Бахмут з північного сходу, сходу та південного сходу.

Російські війська надають перевагу фронтальному наступу на Авдіївку і не змогли закріпитися в Пісках.

Повідомляється, що російські війська формують ударне угруповання для запобігання контрнаступу українських військ на півночі Херсонщини або контратаки.

Російська окупаційна влада може дозволити як особисте, так і онлайн-голосування на майбутніх псевдореферендумах щодо приєднання окупованих українських територій до Росії, що дозволить Росії відвертіше фальсифікувати вибори.

Нагадаємо, Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні.

Крім того, Україна попереджає: ризик ядерної катастрофи в Європі зростає.