Нічний обстріл Харкова: куди влучили окупанти

У Харкові була неспокійна ніч

У результаті ворожого обстрілу Харкова у ніч на 4 серпня пошкоджено адміністративну будівлю у Немишлянському районі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти до Немишлянського району міста, в адміністративну будівлю. На щастя, без потерпілих, без пожежі», – написав він у Telegram.

Вибухи прогриміли після оголошення повітряної тривоги.

Як повідомлялося вночі вибухи прогриміли у Нікополі та Харкові.

А близько 4 години ранку від вибухів здригнувся Миколаїв.

Нагадаємо, 3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.

Разом з тим 1 серпня окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.

Відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова.

Окупанти відновили локальні наземні атаки на захід від Ізюма, вже розпочали безуспішні штурми та спроби розвідки Чепіля, Щурівки та Гусарівки, а останніми днями відновили наступ на Дмитрівку та Бражиківку. Також протягом кількох місяців вони утримували позиції навколо Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції на Харків з південного сходу.