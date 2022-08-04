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Нічний обстріл Харкова: куди влучили окупанти

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:30 glavcom.ua
Нічний обстріл Харкова: куди влучили окупанти
Окупанти майже щоночі обстрілюють Харків
фото ілюстративне

У Харкові була неспокійна ніч

У результаті ворожого обстрілу Харкова у ніч на 4 серпня пошкоджено адміністративну будівлю у Немишлянському районі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти до Немишлянського району міста, в адміністративну будівлю. На щастя, без потерпілих, без пожежі», – написав він у Telegram.

Вибухи прогриміли після оголошення повітряної тривоги.

Як повідомлялося вночі вибухи прогриміли у Нікополі та Харкові

А близько 4 години ранку від вибухів здригнувся Миколаїв.

Нагадаємо, 3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.

Разом з тим 1 серпня окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.

Відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова. 

Окупанти відновили локальні наземні атаки на захід від Ізюма, вже розпочали безуспішні штурми та спроби розвідки Чепіля, Щурівки та Гусарівки, а останніми днями відновили наступ на Дмитрівку та Бражиківку. Також протягом кількох місяців вони утримували позиції навколо Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції на Харків з південного сходу. 

Теги: Харків війна росія окупанти обстріл

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