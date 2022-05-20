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    Окупанти не змогли перерізати трасу на Бахмут

    Окупанти не змогли перерізати трасу на Бахмут

    Бахмут зазнав шести ракетних, бомбових і авіаційних ударів

    У росіян не вийшло перерізати трасу на Бахмут в Донецькій області. Ворог відбитий. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.в ефірі телемарафону.

    Бахмут зазнав шести ракетних, бомбових і авіаційних ударів. Обстрілів зазнали Авдіївка, Очеретівська, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк.

    «Один з населених пунктів також, з якого ворог рухався, звільнений. Тому важкі бої тривають, дуже нелегко. Людям необхідно евакуюватися, щоб нам було простіше звільняти нашу територію», – заявив він.

    За даними генштабу ЗСУ, станом на 19 травня українські війська знищили 1254 російські танки.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти не змогли перерізати трасу на Бахмут