Окупанти не змогли перерізати трасу на Бахмут

Бахмут зазнав шести ракетних, бомбових і авіаційних ударів

У росіян не вийшло перерізати трасу на Бахмут в Донецькій області. Ворог відбитий. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.в ефірі телемарафону.

Бахмут зазнав шести ракетних, бомбових і авіаційних ударів. Обстрілів зазнали Авдіївка, Очеретівська, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк.

«Один з населених пунктів також, з якого ворог рухався, звільнений. Тому важкі бої тривають, дуже нелегко. Людям необхідно евакуюватися, щоб нам було простіше звільняти нашу територію», – заявив він.

За даними генштабу ЗСУ, станом на 19 травня українські війська знищили 1254 російські танки.