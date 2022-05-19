Одеса потролила Захарову через слова про військову техніку на кіностудії

Росіяни вже не перший раз анонсують щось, щоб створити собі інформаційне алібі, а потім завдати ракетного удару

Братчук: «Раритетний автомобіль часів Другої світової війни, який використовується для зйомок фільмів»

Спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук відповів на заяви представниці МЗС РФ Марії Захарової про військову техніку на території Одеської кіностудії. Він зазначив, що це автомобіль часів Другої світової війни, пожартував Братчук в ефірі телемарафону.

«Я б хотів відповісти Марії Захарової, що я підтверджую її слова. Там дійсно є військова техніка - раритетний автомобіль часів Другої світової війни, який використовується для зйомок фільмів. Зараз ми очікуємо поповнення російських трофеїв, щоб знімати фільми про нашу, українську перемогу», - потролив Братчук представницю російського МЗС.

При цьому він вказав, що росіяни вже не перший раз анонсують щось, притягнуте за вуха до якихось військових справ, щоб створити собі інформаційне алібі, а потім завдати ракетного удару.

Як повідомлялося, російські пропагандистські медіа поширюють новий фейк, що нібито українські біженці «до смерті забили поляка» у Варшаві.

Черговий дезінформативний наратив поширює міністерство оборони РФ. Так, на офіційних ресурсах відомства вся інформація про ураження Збройними силами України російського корабля «Всеволод Бобров» маркується як «фейк», підтвердженням чому, на думку російських силовиків, є те, що «українські телеграм-канали не надали жодних доказів цього факту».