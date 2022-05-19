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    Події в Україні

    Ще мінус 200 окупантів: нові дані про втрати рашистів на війні

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    За минулу добу українські військові знищили 200 окупантів - Ще мінус 200 окупантів: нові дані про втрати рашистів на війні
    За минулу добу українські військові знищили 200 окупантів
    фото з відкритих джерел

    Наші захисники ліквідували вже 28 500 російських окупантів та знищили 1254 танки

    Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на українській землі. Станом на 19 травня Збройні сили України вже ліквідували 28 500 загарбників. Лише за добу наші оборонці знищили 200 ворогів. Про це йдеться у повідомленні Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 28500 осіб;
    • ліквідовано танків – 1254 од.;
    • бойових броньованих машин – 3063 од.;
    • артилерійських систем – 595 од.;
    • РСЗВ – 199 од.;
    • засоби ППО – 93 од.;
    • літаків – 203 од.;
    • гелікоптерів – 167 од.;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 од.;
    • крилаті ракети – 103 од.;
    • кораблі /катери – 13 од.;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 од.;
    • спеціальна техніка – 43.

    Втрати окупантів станом на 19 травня

    Втрати окупантів станом на 19 травня

    Зазначається, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

    Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 19 травня
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Ще мінус 200 окупантів: нові дані про втрати рашистів на війні