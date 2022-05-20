Влада Росії хоче націоналізувати завод Nissan

Завод Nissan у Санкт-Петербурзі може бути націоналізований, так само як і завод Renault у Москві

Російські активи японського автовиробника Nissan у Санкт-Петербурзі можуть перейти в державну власність вже в найближчі тижні. Про це повідомляє видання Діловий Петербург.

Про переговори, в ході яких буде обговорюватися подальша доля заводу Nissan, розповів глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров.

Згідно з інформацією, Nissan підтвердив намір припинити виробництво автомобілів у Росії до березня 2023 року. Таким чином, компанія не буде працювати майже рік, і влада планує націоналізувати її так само, як вона зробила це із заводом Renault у Москві, яка вже перебуває під контролем адміністрації російської столиці.

Сам Мантуров заявив, що найближчим часом буде організовано обговорення, що вирішить долю активів Nissan. Цілком можливо, що автозавод буде націоналізований і переданий до рук нового власника, наприклад, петербурзької влади.

Він підкреслив, що по кожному автовиробнику буде приймати окреме рішення. За його словами, у зв'язку з тривалою зупинкою заводу Nissan потрібно вдаватися до термінових методів і обговорювати націоналізацію, щоб підприємство не простоювало.

Нагадаємо, що після вторгнення РФ в Україну французька група Renault пішла з ринку Росії. У відповідь на це країна-агресор вирішила націоналізувати «АвтоВАЗ» в Тольятті й Іжевську, що належали французам.

Росіяни планують випускати на вкрадених у Renault заводах старі радянські бренди, «Лада» і «Москвич», а у майбутньому – електроавтомобілі.