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    Окупанти обстріляли Мар’їнку з кулемета

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    26 листопада&nbsp;у районі населеного пункту Мар&rsquo;їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета - Окупанти обстріляли Мар’їнку з кулемета
    26 листопада у районі населеного пункту Мар’їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета

    Бойових втрат серед українських військових немає

    Російські бойовики сьогодні один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, відкривши вогонь з великокаліберного кулемета поблизу Мар’їнки.

    Про це у повідомляє пресслужба штабу Об'єднаних сил.

    «Упродовж поточної доби, 26 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», - йдеться в повідомленні.

    В пресслужбі також наголосили, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 10 гектарів території та передано на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.

    Минулої доби, 25 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

     

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ війна обстріл військові
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