Окупанти обстріляли Мар’їнку з кулемета

26 листопада у районі населеного пункту Мар’їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета

Бойових втрат серед українських військових немає

Російські бойовики сьогодні один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, відкривши вогонь з великокаліберного кулемета поблизу Мар’їнки.

Про це у повідомляє пресслужба штабу Об'єднаних сил.

«Упродовж поточної доби, 26 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі також наголосили, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 10 гектарів території та передано на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.