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    Бойовики здійснили дистанційне мінування позицій українських військ

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    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил не зафіксовано - Бойовики здійснили дистанційне мінування позицій українських військ
    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано

    Україна поінформувала ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями РФ заборонених мін

    Минулої доби, 25 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи щодо режиму тиші на Донбасі.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного.

    Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

    Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

    «Підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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