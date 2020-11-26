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    Оператору Russia today на три роки заборонили в'їзд до України

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    За&nbsp;даними&nbsp;ЗМІ, йдеться про&nbsp;Ігоря Завидея - Оператору Russia today на три роки заборонили в'їзд до України
    За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Завидея

    Чоловіка затримали у пункті пропуску Кучурган в Одеській області

    Українські прикордонники заборонили в'їзд до України на три роки працівнику російського пропагандистського телеканалу RT (Russia Today).

    Як повідомили у Держприкордонслужбі, чоловіка затримали у пункті пропуску Кучурган в Одеській області. Росіянин заявив, що хотів транзитом проїхати з Молдови в Росію.

    Проте під час паспортного контролю стосовно нього спрацювала база даних. Він незаконно відвідував окупований Росією Крим та проводив відеозйомки для російського пропагандистського телеканалу.

     «У Криму був, так. Я туди приїхав, коли туди уже увійшла Росія, приїхав по роботі на декілька тижнів. Я мав здогадатися, що ви будете мене перевіряти», — визнав росіянин.

    Оператору Russia Today на три роки заборонили в'їзд в Україну. За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Завидея.

    За інформацією росЗМІ, Ігор Завидей працював у Сирії, де в 2014 році потрапив під обстріл. Його внесли до «чорного списку» центру «Миротворець» за «антиукраїнську пропаганду; свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в тимчасово захоплені російськими бандформуваннями Донбас і Крим».

    Крім того, за даними білоруського видання Reform.by, Ігор Завидей 12 вересня 2020 року напав на журналіста знімальної групи «Радыё Свабода» Алеся Пілецького під час Жіночого маршу в Мінську. Він намагався відібрати смартфон у білоруського журналіста.

    Теги: прикордонники Крим Росія окупанти ЗМІ пропаганда журналіст
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