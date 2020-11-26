Оператору Russia today на три роки заборонили в'їзд до України

Чоловіка затримали у пункті пропуску Кучурган в Одеській області

Українські прикордонники заборонили в'їзд до України на три роки працівнику російського пропагандистського телеканалу RT (Russia Today).

Як повідомили у Держприкордонслужбі, чоловіка затримали у пункті пропуску Кучурган в Одеській області. Росіянин заявив, що хотів транзитом проїхати з Молдови в Росію.

Проте під час паспортного контролю стосовно нього спрацювала база даних. Він незаконно відвідував окупований Росією Крим та проводив відеозйомки для російського пропагандистського телеканалу.

«У Криму був, так. Я туди приїхав, коли туди уже увійшла Росія, приїхав по роботі на декілька тижнів. Я мав здогадатися, що ви будете мене перевіряти», — визнав росіянин.

Оператору Russia Today на три роки заборонили в'їзд в Україну. За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Завидея.

За інформацією росЗМІ, Ігор Завидей працював у Сирії, де в 2014 році потрапив під обстріл. Його внесли до «чорного списку» центру «Миротворець» за «антиукраїнську пропаганду; свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в тимчасово захоплені російськими бандформуваннями Донбас і Крим».

Крім того, за даними білоруського видання Reform.by, Ігор Завидей 12 вересня 2020 року напав на журналіста знімальної групи «Радыё Свабода» Алеся Пілецького під час Жіночого маршу в Мінську. Він намагався відібрати смартфон у білоруського журналіста.