Суд відправив під домашній арешт організаторку псевдореферендуму «ЛНР»

Підозрювана була так званим секретарем дільничної комісії

Жінка брала участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» на території селища Колядівка Новоайдарського району

У середу, 25 листопада, Сєвєродонецький міський суд Луганської області відправив підозрювану в організації незаконного референдуму та посяганні на територіальну цілісність під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомили в прокуратурі Луганської області.

За даними слідства, у травні 2014 року жінка брала участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» щодо підтримки так званого Акту про державну самостійність «ЛНР» на території селища Колядівка Новоайдарського району.

Підозрювана була так званим секретарем дільничної комісії, де здійснювала видачу «бюлетенів», підраховувала голоси, складала та затверджувала протокол результатів голосування.

Результати голосування на виборчій дільниці у подальшому використані представниками «центральної виборчої комісії «ЛНР» для проголошення державної самостійності псевдореспубліки.

У листопаді 2019 року жінці було заочно повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, після чого її було оголошено у розшук.

Раніше у Маріуполі прикордонники затримали учасницю «референдуму ДНР».