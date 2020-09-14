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    Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків та Авдіївки

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    Ворог за добу двічі порушив режим тиші на Донбасі - Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків та Авдіївки
    Ворог за добу двічі порушив режим тиші на Донбасі

    У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували

    Минулої доби, 13 вересня, два порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    Так, неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік наших позицій відмічено поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка.

    У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає.

    У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві – неподалік Мар’їнки.

    Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

    Нагадаємо, безпілотник ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів.

    окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ДСНС Авдіївка Операція Об’єднаних сил безпілотник озброєння
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