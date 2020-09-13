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    Події в Україні

    Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі

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    Ситуація в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил залишається контрольованою - Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі
    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

    Під Пісками російські окупанти відрили вогонь з гранатомета

    Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік українських позицій з підствольного гранатомета. 

    Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

    «Від початку поточної доби, 13 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

    Також у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, рятувальники ДСНС разом із військовослужбовцями Збройних Сил ліквідували осередок загоряння сухої трави в районі населеного пункту Мар’їнка. Триває локалізація пожежі поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині.

    Окрім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 18 будинків, на 27 об’єктах роботи ще тривають. Також саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 70 знайдених вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, безпілотник ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів.

    окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ безпілотник озброєння
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