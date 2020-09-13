Фокіна розповіла, як її дід став перемовником щодо Донбасу: «знайшли спільну мову з Андрійком»



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Онука Фокіна розповіла, як її дід став перемовником по Донбасу

Маша Фокіна зізналася, що понад 15 років дружить з Єрмаком

Співачка і модель Маша Фокіна стверджує, що її дід, колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін став першим заступником глави української делегації у тристоронній контактній групі після того, як вона познайомила його з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це вона сказала в інтерв'ю «1+1», яке вийшло 12 вересня.

«Я сама, особисто, познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Це мій друг. І це було наше рішення, щоб дідусь почав займатися цим», – повідомила Фокіна, додавши, що на той момент глава ОПУ якраз потребував кадрів для ТКГ.

За її словами, вона понад 15 років дружить із Єрмаком, вони часто бачаться, а їхні стосунки – «теплі».

«У дідуся завжди були амбіції. Він – сірий кардинал. Він завжди по той бік камери, не любить інтерв'ю, не любить пресу. Але вони знайшли спільну мову з Андрійком, ну, з Андрієм Борисовичем, як вони можуть закінчити цю війну», – заявила співачка.

Нагадаємо, Фокін в інтерв’ю одному з видань заявив, що «і з того, і з того боку було скоєно багато злочинів, які, в кінцевому підсумку, повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

Як пізніше повідомив представник від України в ТКГ Сергій Гармаш, узгоджений текст інтерв’ю першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути.

Як повідомлялося, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

До слова, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.