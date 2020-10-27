Окупанти обстріляли українських захисників з гранатомету



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Втрат у лавах українських військовослужбовців немає

Близько 11.00 ворог застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, - речник

Окупанти на Донбасі від початку доби 27 жовтня відкривали неприцільний вогонь з гранатомета поблизу Водяного. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

Зазначається, що втрат у лавах українських військовослужбовців немає.

«Станом на 12 годину поточної доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали неприцільний вогонь на Донецькому напрямку. Близько 11.00 ворог застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного. Бойових втрат серед наших підрозділів немає», – повідомив речник.

За словами Шаравари, українські підрозділи у відповідь на ворожі провокації вогонь не відкривали.

Нагадаємо, минулої доби, 26 жовтня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Як повідомлялося 24 жовтня, на Донбасі загинув ватажок батальйону бойовиків «Призрак» Марков.