Окупанти обстріляли українських захисників з гранатомету
Близько 11.00 ворог застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, - речник
Окупанти на Донбасі від початку доби 27 жовтня відкривали неприцільний вогонь з гранатомета поблизу Водяного. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.
Зазначається, що втрат у лавах українських військовослужбовців немає.
«Станом на 12 годину поточної доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали неприцільний вогонь на Донецькому напрямку. Близько 11.00 ворог застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного. Бойових втрат серед наших підрозділів немає», – повідомив речник.
За словами Шаравари, українські підрозділи у відповідь на ворожі провокації вогонь не відкривали.
Нагадаємо, минулої доби, 26 жовтня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню.
Як повідомлялося 24 жовтня, на Донбасі загинув ватажок батальйону бойовиків «Призрак» Марков.