В українській армії за минулу добу коронавірус виявили у 83 військовослужбовців



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За час пандемії в українському війську одужали – 3 734 людини, летальних випадків – 14

Загалом на Covid-19 у ЗСУ хворіють – 1 383 особи

У Збройних силах України за минулу добу коронавірус підтвердили у 83 військовослужбовців. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом на Covid-19 у ЗСУ хворіють – 1 383 особи.

«За час пандемії одужали – 3 734 людини, летальних випадків – 14. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 358 осіб. З 83 нових випадків захворювання до закладів охорони здоров'я госпіталізували 16 осіб. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 67 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний», – ідеться в повідомленні медиків на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.