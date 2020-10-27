  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В українській армії за минулу добу коронавірус виявили у 83 військовослужбовців

    • Розсилка
    За час пандемії в українському війську одужали &ndash; 3 734 людини, летальних випадків &ndash; 14 - В українській армії за минулу добу коронавірус виявили у 83 військовослужбовців
    За час пандемії в українському війську одужали – 3 734 людини, летальних випадків – 14

    Загалом на Covid-19 у ЗСУ хворіють – 1 383 особи

    У Збройних силах України за минулу добу коронавірус підтвердили у 83 військовослужбовців. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    Зазначається, що загалом на Covid-19 у ЗСУ хворіють – 1 383 особи.

    «За час пандемії одужали – 3 734 людини, летальних випадків – 14. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 358 осіб. З 83 нових випадків захворювання до закладів охорони здоров'я госпіталізували 16 осіб. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 67 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний», – ідеться в повідомленні медиків на сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

    В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

    ЗСУ військові Facebook коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies