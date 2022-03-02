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    Окупанти обстріляли Успенський собор у Харкові, де укривались люди

    Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова, де укривались люди - Окупанти обстріляли Успенський собор у Харкові, де укривались люди
    Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова, де укривались люди
    фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

    Російські військові обстріляли Успенський собор у Харкові, коли там були люди

    Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова. В соборі укривались люди. Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко.

    «Успенський собор пережив більшовиків та Другу світову війну, коли всі будівлі довкола були зруйновані, але собор вцілів», – нагадав він.

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    Окупанти обстріляли Успенський собор у Харкові, де укривались люди
    Окупанти обстріляли Успенський собор у Харкові, де укривались люди
    Окупанти обстріляли Успенський собор у Харкові, де укривались люди
    фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

    Нагадаємо, 1 березня російська армія обстріляла ракетами київській район Лук’янівка. Снаряди потрапили в телецентр і меморіальний комплекс Бабин Яр, вбивши п’ятьох людей.

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    Теги: Харків МВС окупанти Антон Геращенко військові
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    Окупанти обстріляли Успенський собор у Харкові, де укривались люди