Окупанти обстріляли Успенський собор у Харкові, де укривались люди

Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова, де укривались люди фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Російські військові обстріляли Успенський собор у Харкові, коли там були люди