Ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео)

Внаслідок удару в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу

У результаті авіаційного удар будівля Південного вокзалу в Києві встояла і зазнала незначних ушкоджень. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, ворог міг цілитися у Міноборони, що розміщується на Повітрофлотському проспекті, але спрацювала наша Протиповітряна оборона. В результаті рештки ракети впали в районі залізничного вокзалу.

Також відомо, що внаслідок удару в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу.

Нагадаємо, 2 березня близько 20:50 поблизу залізничного вокзалу в Києві стався потужний вибух внаслідок авіадару.

1 березня російська армія обстріляла ракетами київській район Лук’янівка. Снаряди потрапили в телецентр і меморіальний комплекс Бабин Яр, вбивши п’ятьох людей.