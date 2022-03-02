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    Ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео)

    Вибух стався неподалік Південного вокзалу - Ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео)
    Вибух стався неподалік Південного вокзалу
    фото: скріншот із відео

    Внаслідок удару в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу

    У результаті авіаційного удар будівля Південного вокзалу в Києві встояла і зазнала незначних ушкоджень. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

    «Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується», - йдеться в повідомленні.

    За попередньою інформацією, ворог міг цілитися у Міноборони, що розміщується на Повітрофлотському проспекті, але спрацювала наша Протиповітряна оборона. В результаті рештки ракети впали в районі залізничного вокзалу.

    Також відомо, що внаслідок удару в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу.

    Нагадаємо, 2 березня близько 20:50 поблизу залізничного вокзалу в Києві стався потужний вибух внаслідок авіадару.

    1 березня російська армія обстріляла ракетами київській район Лук’янівка. Снаряди потрапили в телецентр і меморіальний комплекс Бабин Яр, вбивши п’ятьох людей.

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    Теги: вибух окупанти Київ Міноборони війна Укрзалізниця
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    Ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео)