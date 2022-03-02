Українські спецпризначенці попередили російських артилеристів: у полон брати не будуть

Захисники кажуть, що не знатимуть пощади до ворогів

Військові Сил спеціальних операцій обіцяють помститися за обстріл міст

Бійці Сил спеціальних операцій відреагували на масові обстріли українських міст артилерією Росії та обіцяють помститися всім окупантам. Про це повідомляється на офіційній сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

«Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, черв'яки, стали нашою ціллю номер один», – йдеться в заяві.

Військові кажуть, що мають інформацію щодо окупантів і дістануть кожного.

Українські спецпризначенці запевнили, що відтепер брати в полон російських артилеристів не будуть. Жодної пощади не буде, а благання пошкодувати не врятують.

«Кожен розрахунок, неважливо: командир, водій, навідник, заряджаючий – будуть зарізані, як свині. Сц*ть у штани, ми за вами вже прийшли. Зателефонуй мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакале. Ми не смерть, ми гірше!», – резюмували в ССО.

Нагадаємо, армія Путіна втрачає в Україні приблизно 1,5 тисячі солдатів щодоби.

Як відомо, за сім днів путінського вторгнення загинули сотні мирних українців.

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