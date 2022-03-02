  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українські спецпризначенці попередили російських артилеристів: у полон брати не будуть

    Захисники кажуть, що не знатимуть пощади до ворогів - Українські спецпризначенці попередили російських артилеристів: у полон брати не будуть
    Захисники кажуть, що не знатимуть пощади до ворогів
    фото: Уніан

    Військові Сил спеціальних операцій обіцяють помститися за обстріл міст

    Бійці Сил спеціальних операцій відреагували на масові обстріли українських міст артилерією Росії та обіцяють помститися всім окупантам. Про це повідомляється на офіційній сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

    «Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, черв'яки, стали нашою ціллю номер один», – йдеться в заяві.

    Військові кажуть, що мають інформацію щодо окупантів і дістануть кожного.

    Українські спецпризначенці запевнили, що відтепер брати в полон російських артилеристів не будуть. Жодної пощади не буде, а благання пошкодувати не врятують.

    «Кожен розрахунок, неважливо: командир, водій, навідник, заряджаючий – будуть зарізані, як свині. Сц*ть у штани, ми за вами вже прийшли. Зателефонуй мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакале. Ми не смерть, ми гірше!», – резюмували в ССО.

    Нагадаємо, армія Путіна втрачає в Україні приблизно 1,5 тисячі солдатів щодоби.

    Як відомо, за сім днів путінського вторгнення загинули сотні мирних українців.

    Читайте також:
    Теги: полон обстріл смерть водій військові свині Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські спецпризначенці попередили російських артилеристів: у полон брати не будуть