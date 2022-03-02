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    Новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу

    Вибух стався неподалік Південного вокзалу - Новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу
    Вибух стався неподалік Південного вокзалу

    Біля вокзалу прогримів потужний вибух

    Сьогодні, 2 березня, близько 20:50 поблизу залізничного вокзалу в Києві стався потужний вибух.

    Як повідомили очевидці «24 каналу», від удару тряслись вікна та увімкнулась сигналізація на авто.

    Радник глави МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі підтвердив: «Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем «Ібіс» і Південним вокзалом».

    Джерела ЗМІ в Офісі президента повідомляють про ймовірний ракетний удар.

    Нагадаємо, 1 березня російська армія обстріляла ракетами київській район Лук’янівка. Снаряди потрапили в телецентр і меморіальний комплекс Бабин Яр, вбивши п’ятьох людей.

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    Теги: вибух окупанти Київ війна #stoprussia
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    Новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу