Новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу

Біля вокзалу прогримів потужний вибух

Сьогодні, 2 березня, близько 20:50 поблизу залізничного вокзалу в Києві стався потужний вибух.

Як повідомили очевидці «24 каналу», від удару тряслись вікна та увімкнулась сигналізація на авто.

Радник глави МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі підтвердив: «Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем «Ібіс» і Південним вокзалом».

Джерела ЗМІ в Офісі президента повідомляють про ймовірний ракетний удар.

Нагадаємо, 1 березня російська армія обстріляла ракетами київській район Лук’янівка. Снаряди потрапили в телецентр і меморіальний комплекс Бабин Яр, вбивши п’ятьох людей.