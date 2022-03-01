Обстріл телевежі в Києві. Телеканали певний час не працюватимуть

Російсько-окупаційні війська влучили в апаратну мовника на телевежі в Києві в районі Дорогожичів

Російсько-окупаційні війська влучили в апаратну мовника на телевежі в Києві в районі Дорогожичів

Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5

У Києві російські окупанти атакували телевежу, поцілили у апаратну мовника. Якийсь час канали не будуть працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів, йдеться в повідомленні МВС.



«Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5. Просимо громадян скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав», – йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.



Момент вибуху в районі телевежі у Києві:

Раніше у районі Борщагівки та Дорогожичів пролунали вибухи. Віддалені звуки вибухів чули й в інших районах міста.

Нагадаємо, Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що хоче завдати авіаційних ударів по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об'єктах Служби безпеки України в Києві.