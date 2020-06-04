Окупанти обстріляли з гранатометів захисників Оріхового



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Втрат серед українських бійців немає

Українські військові зафіксували два ворожі обстріли від початку доби

Сьогодні від початку доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж 4 червня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

Так, по українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник вів вогонь неподалік Оріхового з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, а оборонців Новгородського обстріляв з великокаліберних кулеметів.

Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.