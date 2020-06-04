Бойовики обстріляли українських захисників біля Оріхового і Новгородського



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Бойовики здійснили два обстріли на Луганському напрямку

Жоден український воїн не загинув і не був поранений

На Донбасі російські окупаційні війська від початку доби, 4 червня, двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового та Новгородського. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

«Від початку поточної доби до 12.30 обліковано 2 ворожих обстріли на Луганському напрямку.Противник відкривав вогонь вранці – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї біля Оріхового і з кулемету великого калібру – неподалік Новгородського. Наші воїни на ці провокації відповіли адекватно. За поточну добу жоден з наших воїнів не загинув і не був поранений. Втрати противника уточнюються», – йдеться уповідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

У зоні бойових дій на Донбасі 2 травня неподалік Мар’їнки снайпер бойовиків поранив українського військового.

За останні три місяці слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру очільникам «міністерств», «адміністрацій» і «депутатам» так званої «ЛНР». Також вчинення злочину інкримінується ватажку терористичного угруповання. Серед підозрюваних – керівники фейкових «МДБ», «міністерства зв’язку та масових комунікацій», «міністерства сільського господарства», три «депутати народної ради», двоє заступників «голів місцевих адміністрацій», двоє «посадовців міністерств» і ватажок бойовиків на прізвисько «Нуф».