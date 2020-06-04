  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бірюков
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Треба просто перестати літати. Влада почала скорочувати штат в авіаційних бригадах

    • Юрій Бірюков

      Волонтер

    • Розсилка
    Треба просто перестати літати. Влада почала скорочувати штат в авіаційних бригадах

    Літаки поки що на метал не продали і не порізали, але...

    Мовою оригіналу

    Тихо ступая лапками, плавно входя в повседневную жизнь - в нашу армию приходит пи*дец.

    В общем, помните, у нас с 2014 года начала развиваться армия и мы стали ею гордиться? В общем, помните, сначала было совсем-совсем плохо, но потом, пусть и со скрипом и проблемами, но армия стала похожа на армию?

    А теперь все подразделения авиации заняты сокращением штатов. В знакомой авиационной бригаде распоряжением сокращена эскадрилья.

    ДА, БЛ*ТЬ! ДА, ВОТ ИМЕННО ТАК!

    Так вот, предписано сократить 10% личного состава. Руководство бригады пыжилось-тужилось, сокращало вакантные должности (ну, нужен нам специалист, но как-то подождем). Но только за счет вакантов сократить до предписанных 10% не удалось и под нож пошла авиационная эскадрилья.

    Нет, пока самолеты не продали. Нет, пока их на металл не порезали. Но сократили несколько десятков человек. Техников, наземный персонал, обслуживание. Там длинный список должностей в каждой эксадрилье. И без вариантов, решение принято в Самом-Главном-Кабинете.

    Самых ценных и опытных офицеров сейчас судорожно пытаются пристроить хоть на какую-то должность. Одного вот перевели с крутой, действительно крутой должности, а он действительно крутой авиатор, на должность кинолога. Это про собачек, если кто не в курсе. В бригаде вакант был, по обслуживанию сторожевых собак. Их кинологи обслуживают.

    Я стараюсь без матов, но не получается. Я стараюсь не бесится, но не удается.

    Просто перестать стрелять...
    Просто перестать летать...

    Я лучше дальше промолчу.

    Джерело: Блог Юрія Бірюкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    авіація армія військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Ігор Ніколаєв
    Ігор Ніколаєв

    Російський економіст

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ