Треба просто перестати літати. Влада почала скорочувати штат в авіаційних бригадах

Літаки поки що на метал не продали і не порізали, але...

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Тихо ступая лапками, плавно входя в повседневную жизнь - в нашу армию приходит пи*дец.

В общем, помните, у нас с 2014 года начала развиваться армия и мы стали ею гордиться? В общем, помните, сначала было совсем-совсем плохо, но потом, пусть и со скрипом и проблемами, но армия стала похожа на армию?

А теперь все подразделения авиации заняты сокращением штатов. В знакомой авиационной бригаде распоряжением сокращена эскадрилья.

ДА, БЛ*ТЬ! ДА, ВОТ ИМЕННО ТАК!

Так вот, предписано сократить 10% личного состава. Руководство бригады пыжилось-тужилось, сокращало вакантные должности (ну, нужен нам специалист, но как-то подождем). Но только за счет вакантов сократить до предписанных 10% не удалось и под нож пошла авиационная эскадрилья.

Нет, пока самолеты не продали. Нет, пока их на металл не порезали. Но сократили несколько десятков человек. Техников, наземный персонал, обслуживание. Там длинный список должностей в каждой эксадрилье. И без вариантов, решение принято в Самом-Главном-Кабинете.

Самых ценных и опытных офицеров сейчас судорожно пытаются пристроить хоть на какую-то должность. Одного вот перевели с крутой, действительно крутой должности, а он действительно крутой авиатор, на должность кинолога. Это про собачек, если кто не в курсе. В бригаде вакант был, по обслуживанию сторожевых собак. Их кинологи обслуживают.

Я стараюсь без матов, но не получается. Я стараюсь не бесится, но не удается.

Просто перестать стрелять...

Просто перестать летать...

Я лучше дальше промолчу.