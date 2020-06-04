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    Американський дипломат в ОБСЄ зробив заяву щодо окупованого Криму

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    Посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор Третій відстоює інтереси України&nbsp; - Американський дипломат в ОБСЄ зробив заяву щодо окупованого Криму
    Посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор Третій відстоює інтереси України 

    США вкотре заявили у Європі, що Росію треба притягти до відповідальності за дії в Криму

    Міжнародне співтовариство буде продовжувати притягувати Росію до відповідальності за дії в окупованому Криму, поки вона не поверне контроль над півостровом Україні. Про це в четвер заявив посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Джеймс Гілмор Третій в зверненні до постійної ради ОБСЄ.

    «Пан Верховний комісар (Верховний комісар у справах національних меншин Ламберто Заньєр — ред.), ми з особливим інтересом відзначаємо вашу недавню поїздку в Україну і шкодуємо, що не з вашої вини ви не змогли відвідати Крим. Ми настійно закликаємо Росію без зволікання дозволити вашому офісу, іншим незалежним міжнародним спостерігачам і незалежним ЗМІ безперешкодний доступ до окупованого Крим для розслідування, що заслуговує на довіру, повідомлень про триваючі зловживання», - заявив Гілмор.

    Він нагадав, що Сполучені Штати регулярно засуджують систематичні порушення правил окупаційними силами Росії і репресії проти українців в Криму, особливо кримських татар та інших релігійних і етнічних меншин, які стикаються з найбільш серйозними порушеннями.

    «Міжнародне співтовариство буде продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її дії в Криму, поки вона не поверне контроль над Кримом Україні. Ми настійно закликаємо вас приділяти особливу увагу висвітленню діяльності переважно мусульманських кримських татар, а також парафіян Православної церкви України і Свідків Єгови», - сказав дипломат.

    Раніше постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що метою Росії є перетворити захоплений Крим на військову базу. А експансію РФ планує розширити за межі Чорного моря.

     Читайте також: Ігор Поночовний: Головна ціль Москви – заселити окупований Крим росіянами
    Крим Росія окупанти ОБСЄ США посол окуповані території
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