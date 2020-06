Американський дипломат в ОБСЄ зробив заяву щодо окупованого Криму

США вкотре заявили у Європі, що Росію треба притягти до відповідальності за дії в Криму

Міжнародне співтовариство буде продовжувати притягувати Росію до відповідальності за дії в окупованому Криму, поки вона не поверне контроль над півостровом Україні. Про це в четвер заявив посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Джеймс Гілмор Третій в зверненні до постійної ради ОБСЄ.

«Пан Верховний комісар (Верховний комісар у справах національних меншин Ламберто Заньєр — ред.), ми з особливим інтересом відзначаємо вашу недавню поїздку в Україну і шкодуємо, що не з вашої вини ви не змогли відвідати Крим. Ми настійно закликаємо Росію без зволікання дозволити вашому офісу, іншим незалежним міжнародним спостерігачам і незалежним ЗМІ безперешкодний доступ до окупованого Крим для розслідування, що заслуговує на довіру, повідомлень про триваючі зловживання», - заявив Гілмор.

Він нагадав, що Сполучені Штати регулярно засуджують систематичні порушення правил окупаційними силами Росії і репресії проти українців в Криму, особливо кримських татар та інших релігійних і етнічних меншин, які стикаються з найбільш серйозними порушеннями.

We are also deeply concerned by reports #Russia detained a member of the Ukrainian military on Ukrainian soil in #Crimea on June 3. We urge Russia to return full control of Crimea to #Ukraine & immediately release all Ukrainians it has unjustly imprisoned. https://t.co/ac4tv5Ab8a pic.twitter.com/S6ix7pLS8I