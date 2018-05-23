Окупанти побили делегата Курултая Асана Егіза: його везуть до Сімферопольської лікарні

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Асан Егіз

Адвокат Егіза згодом роз'яснить ситуацію

Делегата Курултая кримськотатарського народу Асана Егіза побили в анексованому Криму. Його терміново відправили до Сімферопольської міської лікарні.

Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«Асан сильно побитий. Трохи пізніше очікуємо роз’яснень того, що сталося, від адвоката Айдера Азаматова», — написав він у Facebook.

«Як пояснив брат (Асан): Машину зупинили люди в одязі поліцейських. Слідом за цим невідомі люди силоміць посадили в машину і увезли. На голову одягли мішок, руки зав'язали, кинули ниць (на живіт) на підлогу машини. Залишили на трасі Сімферополь - Бахчисарай на околиці села біля ліска. «Іди куди хочеш», сказали. З зазначеного місця Асан повернувся до Сімферополя», - написав Чубаров.

Раніше повідомлялося, що в анексованому Криму невідомі на автомобілі Volkswagen викрали Асана Егізова, делегата Курултаю кримськотатарського народу та брата члена Меджлісу Абдурамана Егіза.

За словами глави Меджлісу Рафата Чубарова, брат Асана Абдураман Егізов у пошуках насильно затриманого і вивезеного брата направлився в Управління ФСБ РФ в анексованому Криму.