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    ЗМІ: У Москві затримали екс-мера Ялти

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    Екс-мер Ялти Андрій Ростенко - ЗМІ: У Москві затримали екс-мера Ялти
    Екс-мер Ялти Андрій Ростенко

    Причиною затримання став можливий зв'язок колишнього мера Ялти з земельними махінаціями

    Колишнього главу окупаційної «адміністрації» Ялти Андрія Ростенка затримали в Москві. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише російське видання Эхо Москвы.
    Відзначається, що колишній глава ялтинської окупаційної «адміністрації» затриманий в рамках раніше порушеної кримінальної справи про зловживання посадовими повноваженнями.
    Андрій Ростенко займав свій пост з листопада 2014 року. У липні 2017 року за дорученням глави окупаційних «влади» Криму Сергія Аксьонова написав заяву про відставку за власним бажанням.
    За даними видання «Примечание», причиною затримання став можливий зв'язок колишнього мера Ялти з відводом землі з санаторію МВС Росії «Бекетово» в Алупці. Нібито, розслідування взяв під особистий контроль глава МВС Росії Володимир Колокольцев.
    Офіційних коментарів російських правоохоронних органів поки немає. Також не коментував ситуацію Ростенко.
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