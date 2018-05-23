ЗМІ: У Москві затримали екс-мера Ялти

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Екс-мер Ялти Андрій Ростенко

Причиною затримання став можливий зв'язок колишнього мера Ялти з земельними махінаціями

Колишнього главу окупаційної «адміністрації» Ялти Андрія Ростенка затримали в Москві. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише російське видання Эхо Москвы

Відзначається, що колишній глава ялтинської окупаційної «адміністрації» затриманий в рамках раніше порушеної кримінальної справи про зловживання посадовими повноваженнями.

Андрій Ростенко займав свій пост з листопада 2014 року. У липні 2017 року за дорученням глави окупаційних «влади» Криму Сергія Аксьонова написав заяву про відставку за власним бажанням.

За даними видання «Примечание», причиною затримання став можливий зв'язок колишнього мера Ялти з відводом землі з санаторію МВС Росії «Бекетово» в Алупці. Нібито, розслідування взяв під особистий контроль глава МВС Росії Володимир Колокольцев.

Офіційних коментарів російських правоохоронних органів поки немає. Також не коментував ситуацію Ростенко.