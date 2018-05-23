Прокуратура почала розслідувати затримання російськими силовиками активістів «Кримської солідарності»

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Обшук у будинку Сервера Мустафаєва в окупованому Криму

21 травня у Криму затримали Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва

За фактом затримання в анексованому Криму представників «Кримської солідарності» Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва почали досудове розслідування. Про це повідомили в прес-служб іпрокуратури АР Крим.

«Прокуратурою Автономної Республіки Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяви Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України щодо незаконного проведення обшуків у Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова і позбавлення їх волі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 162 КК України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 травня в окупованому Криму російські силовики провели обшуки у будинках у кримських татар Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва. Пізніше в МЗС України заявили, під час обшуків, які передували затриманню, на Мустафаєва, Смаїлова та їхніх рідних чинився психологічний тиск, а в доступі адвокатів російськими правоохоронцями було відмовлено.

В українському зовнішньополітичному відомстві висловили протест у зв'язку з затриманням Мустафаєва та Смаїлова.

Сервер Мустафаєв влітку 2016 року разом із ще кількома співвітчизниками заснував громадське об'єднання Кримська солідарність, він є одним із його координаторів. Мустафаєв часто бере участь у акціях під судами у справі кримських татар.