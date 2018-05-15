Окупанти повідомили, коли планують відкрити Керченський міст для вантажівок

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Фото: Reuters Керченський міст

Для вантажівок, як і для легкових машин, проїзд по переправі обіцяють зробити безкоштовним

Відкриття руху Керченським мостом для вантажівок заплановано на 1 жовтня.

Про це заявив глава «Росавтодору» Роман Старовойт, пишуть російські ЗІМ.

«Ми плануємо відкрити рух вантажівок восени цього року, на сьогоднішній день планується така дата», - сказав він.

Старовойт зазначив, що для вантажівок, як і для легкових машин, проїзд по переправі буде безкоштовним.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у вівторок, 15 травня, відкрив автомобільну частину Керченського мосту.

Президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбується напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.