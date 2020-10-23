Окупанти примусово виселяють з Криму 600 українців – МЗС



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Російська влада переселяє на окупований півострів власне населення

Суди Росії винесли постанови про примусове виселення з території окупованого Криму майже тисячі людей, з них 600 є українцями.

Про це заявила посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Лариса Герасько під час онлайн-конференції щодо проблем водопостачання до анексованого Криму.

Натомість, за її словами, російська влада переселяє на окупований півострів власне населення — так, понад 140 тисяч росіян змінили місце реєстрації на Крим.

Також Герасько розповіла, що Росія порушує Гаазькі конвенції та примусово поширила своє громадянство на все населення півострова, зокрема, й на осіб без громадянства. Крім того, РФ порушує право на життя, свободу й безпеку через насильство над людьми. Так, після анексії у 2014 році зникли понад 40 людей, серед них українські та кримськотатарські активісти й журналісти, каже дипломатка.

Також нагадаємо, що окупанти проводять археологічні розкопки в Криму. МЗС України нагадує, що відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей, Російська Федерація як держава-окупант повинна поважати культурні цінності в Криму.

До слова, днями у Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою. «Росія – це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крану», – вважає речник Путіна Пєсков.