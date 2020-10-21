Росія заявила, що вирішить водну кризу в Криму без України



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За словами Пєскова, то саме Україна «перекрила кран» Криму

У президента РФ Володимира Путіна вважають, що здатні вирішити цю проблему без участі України

У Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, саме Україна «перекрила кран».

«Росія – це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крану», – вважає Пєсков.

Нагадаємо, що уряд погодився подавати воду до Криму. За єдиної умови.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

Раніше в окупованому Криму жителі села Мирне Сімферопольського району залишилися без централізованого водопостачання через виснаження свердловини.

У вересні ще один район окупованого Криму перейде на обмежувальні заходи подачі води. Йдеться про Алушту, селище Партеніт і село Малий Маяк на півдні півострова.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.

Як відомо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.