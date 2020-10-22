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    Окупанти проводять археологічні розкопки в Криму. Україна висловила Росії протест

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    <span>Розкопоки відбуваються у рамках так званого проєкту &laquo;Кримська війна&raquo;</span> - Окупанти проводять археологічні розкопки в Криму. Україна висловила Росії протест
    Розкопоки відбуваються у рамках так званого проєкту «Кримська війна»

    Відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей, Росія як держава-окупант повинна поважати культурні цінності у тимчасово окупованому Криму

    Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест Російській Федерації. Україна засуджує проведення археологічних розкопок в окупованому Криму, на території Альмінської долини та у місті Севастополь.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    МЗС нагадав, що відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей, Російська Федерація як держава-окупант повинна поважати культурні цінності в Криму.

    Крім того, рекомендаціями Генеральної конференції ЮНЕСКО передбачено, що, у випадку збройного конфлікту, держава-окупант, повинна утримуватися від проведення археологічних розкопок на окупованій території.

    Нагадаємо, у жовтні в Альмінській долині та в Севастополі відбулося відкриття кількох поховань французьких та російських солдатів, зниклих безвісти в ході бойових зіткнень у Севастополі та на річці Альма під час Східної (Кримської) війни 1853-1856 рр.

    Розкопоки відбуваються у рамках так званого проєкту «Кримська війна».

    МЗС Крим Росія окупанти війна Севастополь протест ЮНЕСКО Україна окуповані території розкопки
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