Окупанти проводять археологічні розкопки в Криму. Україна висловила Росії протест



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Розкопоки відбуваються у рамках так званого проєкту «Кримська війна»

Відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей, Росія як держава-окупант повинна поважати культурні цінності у тимчасово окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест Російській Федерації. Україна засуджує проведення археологічних розкопок в окупованому Криму, на території Альмінської долини та у місті Севастополь.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

МЗС нагадав, що відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей, Російська Федерація як держава-окупант повинна поважати культурні цінності в Криму.

Крім того, рекомендаціями Генеральної конференції ЮНЕСКО передбачено, що, у випадку збройного конфлікту, держава-окупант, повинна утримуватися від проведення археологічних розкопок на окупованій території.

Нагадаємо, у жовтні в Альмінській долині та в Севастополі відбулося відкриття кількох поховань французьких та російських солдатів, зниклих безвісти в ході бойових зіткнень у Севастополі та на річці Альма під час Східної (Кримської) війни 1853-1856 рр.

Розкопоки відбуваються у рамках так званого проєкту «Кримська війна».