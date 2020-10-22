Археологи знайшли у Туреччині семиметрові ворота старовинного палацу Харан



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Ворота висотою близько 7 метрів зроблені з базальтових каменів

Команда археологів протягом двох років працювала над виявленням головних воріт 900-літнього палацу

Турецькі дослідники при проведенні розкопок в провінції Шанлиурфа на південному сході Туреччини виявили головні ворота історичного палацу Харан.

Цей район, який розташований недалеко від сирійського кордону, був важливим торговим центром Месопотамії на дорозі, що веде на південь до Ніневії в сучасному Іраку, відзначили археологи.

Під керівництвом Мехмета Онала, який також є головою кафедри археології Харанського університету, команда розкопок протягом двох років працювала над виявленням головних воріт 900-літнього палацу.





«Ми повністю розкопали одні з двох відомих воріт історичного палацу. Ворота висотою близько 7 метрів зроблені з базальтових каменів», - сказав він.

Онал підкреслив, що команда також виявила інші написи, написані арабською мовою на базальтовому камені, додавши, що ці написи також сприятимуть точному датуванню історичної споруди. Написи і символи на печатках, кільцях і наконечниках стріл, знайдені при розкопках в палаці, також аналізуються археологами.

Також вчений додав, що під час попередніх розкопок в палаці Харан була виявлена лазня. Онал додав, що вона була побудована в XII і XIII століттях і належала династії Зенгідів, що походить з тюрків-огузив.

Він також зазначив, що палац Харан є одним з рідкісних прикладів, що збереглися з часів середньовіччя в країнах Близького Сходу, додавши, що в палаці, побудованому 900 років тому, є сотні кімнат.

Перші розкопки в Харані почалися в 1950 році. Це місце знаходиться в попередньому списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 2000 року. «Місто згадується в Біблії. Традиційна цивільна архітектура - будівлі з сирцевої цегли з конічними дахами - унікальні», - йдеться на сайті ЮНЕСКО.