До Києва «завітав» російський пропагандист, який часто відвідував окупований Крим



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у 2014 році СБУ забороняла Корчевнікову та іншим російським пропагандистам в'їжджати до України

Телеведучий «Россия-1» Борис Корчевніков оприлюднив фото, де він на приватному гелікоптері пролітає над українською територією

До Києва знову приїхав телеведучий «Россия-1», генеральний директор релігійного телеканалу «Спас» Борис Корчевніков, який відвідував окупований Крим. Своє фото у Києві Корчевніков опублікував в Instagram.

Корчевніков 20 жовтня оприлюднив фото і відео, як він на приватному гелікоптері пролітає над українською територією.

Зауважимо, що Корчевніков після початку агресії Росії кілька разів відвідував окупований нею Криму.

У липні 2018 року він опублікував в інстаграмі фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також виклав фото з геолокацією «Кримські гори» і «Ореанда».

У жовтні 2019 року пропагандист приїздив до Києва.

Зазначається, що у 2014 році СБУ забороняла Корчевнікову та іншим російським пропагандистам в'їжджати до України.