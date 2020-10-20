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    До Києва «завітав» російський пропагандист, який часто відвідував окупований Крим

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    у 2014 році СБУ забороняла Корчевнікову та іншим російським пропагандистам в'їжджати до України - До Києва «завітав» російський пропагандист, який часто відвідував окупований Крим
    у 2014 році СБУ забороняла Корчевнікову та іншим російським пропагандистам в'їжджати до України

    Телеведучий «Россия-1» Борис Корчевніков оприлюднив фото, де він на приватному гелікоптері пролітає над українською територією

    До Києва знову приїхав телеведучий «Россия-1», генеральний директор релігійного телеканалу «Спас» Борис Корчевніков, який відвідував окупований Крим. Своє фото у Києві Корчевніков опублікував в Instagram.

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    Корчевніков 20 жовтня оприлюднив фото і відео, як він на приватному гелікоптері пролітає над українською територією.

    Зауважимо, що Корчевніков після початку агресії Росії кілька разів відвідував окупований нею Криму.

    У липні 2018 року він опублікував в інстаграмі фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також виклав фото з геолокацією «Кримські гори» і «Ореанда».

    У жовтні 2019 року пропагандист приїздив до Києва.

    Зазначається, що у 2014 році СБУ забороняла Корчевнікову та іншим російським пропагандистам в'їжджати до України.

    Крим Росія окупанти СБУ пропаганда Instagram
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