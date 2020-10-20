Зеленському пригадали, як у 2014 він «здавав Крим» (відео)



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Навесні 2014 року артист Володимир Зеленський розумів, хто винен в окупації Криму

Майбутній президент готовий був ставати на коліна перед Путіним

Український блогер Роман Шрайк оприлюднив архівне відео, в якому майбутній президент Володимир Зеленський вмовляє президента РФ Володимира Путіна не допустити навіть натяку на військовий конфлікт.

«Шановний Володимире Володимировичу! Не допустіть з свого боку навіть натяку на військовий конфлікт. Тому що Росія та Україна ми дійсно братерські народи. Я знаю мільйони, тисячі людей, які живуть в Росії, чудові люди, ми одного кольору, у нас однакова кров, ми усі один одного розуміємо, не залежно від мови. Ну якщо ви хочете, я особисто, я чесно вам кажу, треба вам - я готовий вас благати на колінах, але не ставте на коліна, будь ласка, наш народ», - заявив Зеленський у березні 2014 року в ефірі студії 1+1.

Як повдомляв Главком сьогодні, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський пригрозив відповідальністю тим, хто «здав Крим у 2014 році».

«Ті, хто без бою здав Крим, мають нести відповідальність», заявив він.

Зеленський наголосив, що питання «не в помсті, питання - в справедливості».

«Суспільству потрібні відповіді. І це стосується не лише цього питання», - додав президент.

До слова, 24 серпня Зеленський вже робив заяву про те, що в Україні мають давати свідчення ті, «хто без бою подарував частину України».

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, який навесні 2014 року був в.о. президента України, заявив, що в президента Володимира Зеленського нині є «є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим».

Раніше Олександр Турчинов, який після втечі експрезидента України Віктора Януковича з країни в 2014 році виконував обов’язки глави держави, стверджував, що під час анексії Криму Росією більше ніж 70% українських військових на півострові «перейшли на бік агресора», а в українського Генштабу був відсутній план контрзаходів.