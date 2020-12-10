Окупанти у Криму заочно засудили до 19 років власника кримськотатарського телеканалу ATR

ФСБ відкрила кримінальну справу проти Ленура Іслямова в жовтні 2015 року та оголосила його у федеральний розшук

Ленура Іслямова позбавили права займатися діяльністю, пов'язаною з виступом в засобах масової інформації на 1 рік

Окупаційна «суд» у Криму засудив колишнього віцепрем'єра республіки, власника кримськотатарського телеканалу ATR і одного з активних учасників громадянської блокади Криму в 2015 році Ленура Іслямова до 19 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Про це повідомляють росЗМІ.

Іслямова звинують в організації диверсії, створенні незаконного збройного формування і закликах до порушення цілісності РФ.

Також Ленура Іслямова, який наразі проживає у Києві, «позбавили права займатися діяльністю, пов'язаною з виступом в засобах масової інформації на 1 рік».

Як повідомляв раніше правозахисник Микола Полозов, сторона захисту вказувала на дебатах на недоведеності обвинувачень ні в здійсненні диверсії, ні в створенні батальйону, ні в сепаратизмі. Також увагу суду було звернено на фальсифікацію доказів слідством.

«Крім того, сторона захисту вказала на суттєві порушення, допущені під час попереднього слідства і суду, і вказала, що переслідування Іслямова є суто політично вмотивованим. Захист заявив про необхідність винесення виправдувального вироку і відмови в задоволенні заявлених цивільних позовів, загальна ціна яких перевищує мільярд рублів», ─ наголошував адвокат.

До відома, кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська ФСБ відкрила в жовтні 2015 року та оголосила його у федеральний розшук.

У травні 2020 окупанти Криму пред'явили Іслямову звинувачення.

Його вважають засновником «добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана.