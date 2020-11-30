Мустафа Джемілєв отримав нагороду від МЗС Чехії

Лідер кримськотатарського народу отримав нагороду за «вагомий внесок у захист прав людини»

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав медаль «За заслуги в дипломатії» від міністра закордонних справ Чехії Томаша Петршічека. Про це у понеділок повідомили в МЗС.

Мустафа Джемілєв отримав нагороду за «вагомий внесок у захист прав людини».

Зазначається, що сьогодні глава МЗС Чехії нагородив низку видатних особистостей з різних країн.

У міністерстві поінформували, що у зв’язку з пандемією Covid-19 забезпечити участь лауреатів на церемонії вручення нагород не можливо, тому медалі будуть передані нагородженим в закордонних дипломатичних установах.

Як повідомлялося наприкінці травня, в окупованому Криму завершили розслідування «кримінальної справи» проти Джемілєва.

До слова, лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв вважає, що сім років тому під час окупації Криму план Путіна полягав у тому, аби купити лідерів кримськотатарського руху.

Нагадаємо, Мустафа Джемілєв обговорив під час зустрічі із Володимиром Зеленським створення національної територіальної автономії кримськотатарського народу. Також мова йшла про законопроекти, які потрібно найближчим часом подати у Верховну Раду від імені президента. Це поправки до ст. 10 Конституції, яка стосується Автономної Республіки Крим, що дозволять переформатувати її у національну територіальну автономію, закон про корінні народи і закон про статус кримськотатарського народу.

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