Окупанти в Криму лякають екологічною катастрофою через нестачу води



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Глава Меджлісу кримськотатарського народу: російські окупанти погрожують наслідками екологічної катастрофи, викликаною отруйними викидами заводу «Титан»

Єдиним ефективним заходом для запобігання отруєнню навколо заводу «Титан» є деокупація Криму та повне припинення діяльності цього заводу.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Єдиним ефективним заходом для запобігання отруєнню навколо заводу «Кримський титан» з'являться деокупація Криму та повне припинення українською владою діяльності цього заводу», - наголосив Чубаров.

За його словами, почалося обережне зондування можливості відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований Крим по Північнокримському каналу.

В якості аргументів, покликаних розжалобити офіційну владу України і міжнародне співтовариство, зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу, російські окупанти використовують наслідки екологічної катастрофи, викликаної отруйними викидами заводу «Титан». За їх твердженням, «нестача води для заповнення відстійників, мовляв, привела до надмірної концентрації кислоти, що стало причиною отруєння околиць», додав Чубаров.

На його переконання, справжньою, ледь прихованою метою російської окупаційної влади є намагання будь-якою ціною і зусиллями наповнити до зими дніпровською водою висохлі до самого дна водосховища Криму.

«Зрозуміло, що такої можливості окупантам ми не дамо», - наголосив лідер кримськотатарського народу.

Минулого тижня на Херсонщині організовано забір проб води, ґрунту та повітря для визначення забруднення території області заводом «Титан», розташованим в окупованому Росією Армянську на Кримському півострові. Через дефіцит води оголилося 42 квадратних км кислотного накопичувача, з якого відбувається випаровування і подальше конденсування небезпечних сполук. В результаті це негативно може відобразитися на здоров'ї людей, які проживають у Армянську, Красноперекопську та навколишніх населених пунктах, і в тому числі Каланчацького і Чаплинського районів Херсонської області.

Результати моніторингу можуть стати підставою для притягнення до відповідальності правоохоронними органами всіх, хто причетний до роботи цих кримських підприємств, зокрема бенефіціарів цих підприємств на підконтрольній українській владі території.