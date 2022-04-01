Окупанти відходять з Чернігівщини, влада просить людей не розслаблятися

Збройні Сили займаються розмінуванням населених пунктів там, де стояв ворог і «зачисткою від москальської нечисті»

Керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що станом на 1 квітня російська армія залишає Чернігівщину. Про це він сказав під час ранішнього відеозвернення.

«Я сподіваюся, що він (окупант – «Главком») іде звідси назавжди. Навіть якщо йде, для перегрупування та щоб повернутися, то ми його будемо чекати з подвійним «радушием», – наголосив Чаус.

Наразі всі громади працюють над відновленням життєдіяльності. Збройні Сили займаються розмінуванням населених пунктів там, де стояв ворог і «зачисткою від москальської нечисті».

В'ячеслав Чаус звернувся до мешканців Чернігівської області і попередив: можливі авіаційні і ракетні удари по області.

«Цього ніхто не відміняв. Ворог може діяти будь-яким чином і таким теж. Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття. Нам ще рано розслаблятися», – зазначив очільник області.

Нагадаємо, що в Україні триває 37-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.