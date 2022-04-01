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    Командир «Азову»: операцію з деблокади Маріуполя провести реально

    Нинішній Маріуполь нагадує кадри з фільму про апокаліпсис - Командир «Азову»: операцію з деблокади Маріуполя провести реально
    Нинішній Маріуполь нагадує кадри з фільму про апокаліпсис
    скріншот з відео

    На Маріуполь наступає близько 14 тис. російських солдатів

    Командир полку «Азов», Герой України Денис Прокопенко вважає, що в теперішніх умовах ще реально провести операцію з деблокади Маріуполя від рашистів. Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

    «Наші солдати воюють за кожний дім і вулицю зі сподіваннями, що рано чи пізно буде проведено операцію з деблокади Маріуполя. На мою думку, цю операцію реально провести. Рішення про деблокаду міст ухвалює вище керівництво. Ми вирімо, що надійде підмога і зможемо розгромити ворога і взяти під контроль Маріуполь», – заявив «азовець».

    За його словами, сили противника у кілька разів перевищують чисельність української армії, яка задіяна на оборону Маріуполя. За попередніми даними, на околицях та в самому місті перебуває близько 14 тис. російських солдатів.

    «Сьогодні Маріуполь тримається на героїзмі наших солдатів. В основному тривають вуличні бої. Враховуючи те, що вцілілих будинків майже не залишилося, доводиться вести бойові дії на руїнах», – наголосив Денис Прокопенко.

    Нагадаємо, що в Україні триває 37-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як відомо, заступник міського голови Сергій Орлов заявляв, що у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

    Також, російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

    Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Командир «Азову»: операцію з деблокади Маріуполя провести реально